الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

كورونا القاتل، من بعدها عاش الأشخاص على متن الباخرة ساعات من الرعب والقلق، تجد في كل أرجاء الباخرة مشاعر مختلطة، فهنا بكاء وحيرة ونظرات خوف في عيون المصابين أصبحت عنوانا لـ" الباخرة الموبوءة في الأقصر". كانت عقارب الساعة تدق الحادية عشرة صباح أمس، الجمعة، حينما وصلت الباخرة "a sara" إلى مرسى الأقصر، تحمل معها خبرا أصاب الجميع بحالة من الرعب، وذلك حينما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 12 على متن الباخرة بفيروسالقاتل، من بعدها عاش الأشخاص على متن الباخرة ساعات من الرعب والقلق، تجد في كل أرجاء الباخرة مشاعر مختلطة، فهنا بكاء وحيرة ونظرات خوف في عيون المصابين أصبحت عنوانا لـ"".





بداية الرحلة

"a sara" فندق عائم ضمن فئة الـ 5 نجوم، كان على متنه سائحون من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى مصريين وعدد من العاملين به، زاروا معبد كوم أمبو وإدفو يوم الخميس بمحافظة أسوان، ومن ثم جهزوا أمتعتهم واستعدوا للتوجه في رحلة نيلية على متن الباخرة المكونة من 5 طوابق إلى الأقصر، وبالفعل تمت عملية التحرك فجر الجمعة، ووصلت مرسى الأقصر في تمام الحادية عشرة صباح أمس، الجمعة.





"فور تحرك الباخر لم تظهر أي أعراض بين الركاب، ولكن بعد التحرك بساعات أصيب عدد من الركاب بحالة إعياء شديدة"، كلمات قالها أحد المرشدين السياحيين المصاحبين لأحد الأفواج الأجنبية المتواجدة على متن باخرة كورونا، والذي أكد أن الخوف والقلق أصبحا يسيطران على الجميع فور إعلان إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا.





تعقيم المرسى وإبعاد البواخر

وما إن أعلنت السلطات عن خبر "الباخرة الموبوءة"، حتى وصل فريق أطباء متخصصين، وتم تعقيم المرسى وإبعاد جميع البواخر عنه، وعزل باقي المتواجدين بالباخرة لحين الكشف عليهم وإبقائهم داخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من الفيروس.





كواليس اكتشاف إصابة 12 بفيروس كورونا على متن باخرة في الأقصر

وكشفت مصادر طبية بأسوان كواليس اكتشاف إصابة 12 على متن الباخرة بفيروس كورونا الجديد، حيث أكدت أن رجال الطب الوقائى قاموا بسحب 19 عينة للعاملين بالفندق السياحي العائم "نايل أنو كيت"، والتى تم تغيير اسمها حاليًا إلى باخرة "سارة" مساء الأربعاء الماضى من أحد المراسي السياحية بمدينة أسوان، وذلك بعد مخالطتهم للسائحة المصابة بالكورونا التى كانت على متن الباخرة، وتم إرسال العينات لمعامل وزارة الصحة، وعقب تحرك الباخرة السياحية إلى الأقصر تمت معرفة إصابة 12 منهم بفيروس الكورونا وسلبية 7 حالات أخرى.





وقالت إنه تم خلال الأيام الماضية الاشتباه فى 142 حالة من المقيمين والقادمين لمحافظة أسوان، وتم إرسال العينات الخاصة بهم لمعامل وزارة الصحة بالقاهرة، وتبين أنها سلبية ما عدا الـ12 حالة المصابة، والمتواجدون حاليًا على متن الباخرة السياحية "سارة".





استنفار أمني بمحيط باخرة كورونا في الأقصر

وأكد مصدر بمحافظة الأقصر أنه تم تجهيز مرسى خاص بمنطقة البغدادى لعزل باخرة كورونا، وذلك بالتزامن مع حالة الاستنفار الأمني التي تشهدها مدينة الأقصر لمنع اقتراب أي من السفن المتواجدة في النيل من الباخرة الموبوءة، بجانب منع خروج أو دخول أى شخص غير المتواجدين عليها.





وقال إنه تم عمل حجر صحي على جميع المتواجدين بالمركب من سائحين وموظفين بها، ورفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفياتها وأجهزتها المعنية، وقام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بعقد اجتماع طارئ بالقطاع الصحي والسياحي لبحث أبعاد الموقف، وتم سحب الباخرة فى وسط النيل ومنع خروج أو دخول أى شخص إليها إلا الفريق الطبي وإحاطتها بكردون أمنى مشدد.





أول تعليق من صاحب باخرة كورونا

من جانبه، قال عادل باسيلي، مالك شركة السياحة المسئولة عن مركب "a sara"، الذى اكتشفت على متنه 12 حالة مصابة بفيروس كورونا، إنه موجود خارج مصر منذ 3 أسابيع، موضحا أنه لا يعلم جميع التفاصيل بخصوص المركب.





وأضاف باسيلي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه سيعود بعد يومين لمتابعة الموقف، حيث يخضع المركب حاليا لإجراءات الحجر الصحية لكل من عليها من زبائن.





خوف بالمراسي من استقبال الباخرة

وخلال الساعات القليلة القادمة، أبدت عدد من المراسي النيلية تخوفها من استقبال باخرة كورونا خوفا من انتقال الفيروس، ولكن استقر الأمر في النهاية على تحريك الباخرة السياحية إلى مرسى خاص أمام مستشفى الأقصر العام تحسبا لحدوث أى طارئ بين المصابين أو المخالطين لهم.