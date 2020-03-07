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محافظات

بعد إصابة 12 فردا بـ كورونا.. تحريك الباخرة الموبوءة أمام مستشفى الأقصر العام وفرض حجر صحى عليها

السبت 07/مارس/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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نقلت الأجهزة الأمنية بالأقصر الباخرة السياحية التى يتواجد على متنها مصابو فيروس كورونا، إلى مرسى خاص أمام مستشفى الأقصر العام تحسبا لحدوث أى طارئ بين المصابين أو المخالطين لهم.

 

وتم فرض الحجر الصحي على المرسى والباخرة، ومنع دخول أو خروج أى شخص حتى تمر فترة الحجر الصحي وهى 14 يوما.


وانتابت حالة من الرعب والفزع أهالى مدينة الأقصر، خاصة العاملين بالقطاع السياحي، فور الإعلان عن وصول باخرة على متنها 12 حالة مصابة بفيروس "كورونا".


"صدى البلد" يستعرض الأحداث التى وقعت فى الاثنتى عشرة ساعة الماضية.


قال مصدر إن الباخرة "a sara" السياحية وصلت إلى مرسى الأقصر فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، وفور وصولها تم تجهيز مرسى خاص لها بمنطقة البغدادى التى تبعد عن الأقصر 20 كم حتى لا يتم نقل الفيروس، وفور تجهيز وتعقيم المرسى تم نقل الباخرة إليه وسط تشديدات أمنية من قبل مديرية أمن الأقصر وشرطة السياحة.


وعلم "صدى البلد" أن الباخرة النيلية التى تم اكتشاف الـ 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على متنها فور وصولها لمحافظة الأقصر قادمة من أسوان، من مستوى الخمس نجوم وتحتوى على 5 طوابق، حيث تحركت فجرا من أمام أحد المراسى السياحية بكورنيش النيل بأسوان متجهة فى رحلتها النيلية بالإبحار إلى الأقصر، وكان على متنها مجموعة من السائحين من جنسيات مختلفة، بجانب العاملين بالفندق العائم.


وفور تحرك الباخرة التى تقل على متنها مجموعة من العاملين، لم تظهر عليهم أى أعراض للفيروس، فيما ظهرت عليهم بعض أعراض الإعياء أثناء رحلة الإبحار بمياه النيل، وبمجرد وصولهم للأقصر تم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بالمرسى.

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