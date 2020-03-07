الدوري الإنجليزي.. بورنموث يضرب ليفربول بهدف مبكر.. فيديو





جاء هدف بورنموث، من كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، وضعها كاليوم ويسلون بسهولة في شباك أدريان، في الدقيقة الـ 9 من عمر المباراة.







ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز في 4 مواجهات من أصل 10 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



تقدم فريق بمورنموث على نظيره ليفربول بهدف في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.