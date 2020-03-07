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أصل الحكاية

أفصحوا عن وجودهم بإيران.. كيف تعاملت السعودية مع المفصحين؟

السبت 07/مارس/2020 - 04:53 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
تقوم وزارة الصحة السعودية بجهود مضنية من شأنها تقويض اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بأراضيها وذلك حرصا على سلامة مواطنيها والوافدين.


وأعلنت "الصحة" أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن وجودهم في إيران حتى صباح اليوم السبت، بلغ ١٢٨ مواطنًا؛ منهم ٢٦ مواطنًا موجودًا حاليًا داخل المملكة و٩٥ مواطنًا موجودًا حاليًا في إيران، إضافةً إلى ٧ مواطنين موجودين حاليًا في دول أخرى.


وقدّمت "الصحة" شكرها لجميع المفصحين، على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت، والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي بنهاية اليوم السبت 7 مارس ؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وطالبت "الصحة"، الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدّي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.
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