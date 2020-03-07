أفصحوا عن وجودهم بإيران.. كيف تعاملت السعودية مع المفصحين؟

تقوم وزارة الصحة السعودية بجهود مضنية من شأنها تقويض اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بأراضيها وذلك حرصا على سلامة مواطنيها والوافدين.









وأعلنت "الصحة" أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن وجودهم في إيران حتى صباح اليوم السبت، بلغ ١٢٨ مواطنًا؛ منهم ٢٦ مواطنًا موجودًا حاليًا داخل المملكة و٩٥ مواطنًا موجودًا حاليًا في إيران، إضافةً إلى ٧ مواطنين موجودين حاليًا في دول أخرى.









وقدّمت "الصحة" شكرها لجميع المفصحين، على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت، والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي بنهاية اليوم السبت 7 مارس ؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



