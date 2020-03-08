الجسد لا يرحم.. ميسي يزيح رونالدو عن عرشه الأوروبي





وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ( الدوري الإسباني - الإنجليزي - الألماني - الإيطالي - الفرنسي)، برصيد 438 خلال 474 مباراة، متخطيًا رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل 437 في 580 لقاءً.





وكان ميسي قاد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بتسجيله هدف الفوز على ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 19 هدفا، بفارق 6 أهداف عن أقرب منافس، كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

حطم النجم الأرجنتيني ليوميل ميسي، لاعب فريق برشلونة، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في الدرويات الخمس الكبرى.