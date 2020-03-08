AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة تاجر ملابس قتل مواطناً وانتحل صفة مستشار لـ 9 مايو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:46 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين  تأجيل محاكمة تاجر ملابس واخر ، بتهمة انتحال صفة مستشار، وتكوين تشكيل عصابى وسرقة سلاح نقيب شرطة بالسلام، إلى جلسة 9 مايو  المقبل.

و وجهت النيابة للمتهم " هـ. خ"، تاجر ملابس،"35 سنة" تهمة قتل المجنى عليه " ح. م " عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو أمين شرطة " ص. ب" بأن أشهر فى وجهه سلاحا ناريا مسدس، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لمنعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، لاتهامه بواقعة سرقة المجنى عليه "م. ا" ولم يبلغ من ذلك مقصده لضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى، بأن قام بإمداد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فقام بإثباتها بذلك المحرر ماهرًا إياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زورًا للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقلد بواسطة غيره الخاتم الكودى الخاص بوزارة العدل، وتدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية وهى مستشار بوزارة العدل، من غير أن يكون له صفة رسمية فى ذلك، وأجرى عملًا من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعان المتهم بآخر، فى سرقة المنقولات، والسلاح النارى المضبوط المملوكين للمجنى عليه " م. ع "، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا حال كونهما شخصين مستحصلين على ذلك السلاح النارى، كما سرقا المتهمين المنقولات المبينة والمملوكة للمجنى عليه.

وشهد أمين شرطة بقسم السلام أول، أنه انتقل لمحل الواقعة بناءً على بلاغ من الشاهد السادس، فتقابل مع المجنى عليه " ح. م"، وطلب من المتهمان اصطحابهما لديوان القسم فامتثل المتهم الثانى لأوامره، بينما قرر له المتهم الأول أنه مستشار بوزارة العدل، وحال ذلك استحصل على السلاح النارى المضبوط من سيارته، وأطلق عدة أعيرة نارية محاولًا الفرار، وحاول مطاردة للمتهم الأول وبرفقته المجني عليه المتوفى.

وشهد معاون مباحث قسم السلام أول، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمان بسرقة منقولات خاصة بالمجنى عليه " م. ا"، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا من داخل سيارة الأخير، عن طريق الكسر وعقب ذلك قاما بسرقة السلاح الناري المضبوط من سيارة المجنى عليه النقيب " م.ع"، وباستطلاع المجنى عليه الأول كاميرات المراقبة تعرف على المتهمين، وبالتوجه لإصلاح سيارته أبصر المتهمين فأبلغ الشرطة لضبطهما.

من جانبها أحالت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بالقتل العمد، وتزوير محررات رسمية، وانتحال الصفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بـ 15 مايو

حبس طباخ بتهمة حيازة سلاح نارى بالقطامية

حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة وقتل طالب بالخانكة

25 يوما على جريمة هزت مصر..تفاصيل جلسة إحالة أوراق المتهم بقضية مجزرة كفر الدوار للمفتى.. النيابة: ارتكب فاجعةً تشيبُ من هولها الولدان وطامة كبرى تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض.. فيديو

تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في القاهرة الجديدة

سرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية.. المشدد 10 سنوات لـ 20 متهما بمدينة نصر

ترشيحاتنا

اللهم استر عوراتنا.. جلسة تصوير لـ ناهد السباعى مع والدتها بنفس الفستان.. شاهد

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة

عملية جراحية عاجلة لـ حسين الشحات نجم الأهلي

بعدسة صدى البلد.. زينة فى أحدث جلسة تصوير لها من الأقصر.. شاهد

قبل مواجهة الأهلي.. الوداد يحقق عدة مكاسب بتخطي عقبة النجم الساحلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات