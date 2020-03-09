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مرأة

علاج البواسير فورا وبدون جراحة بـ 3 حيل سريعة

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:09 ص
علاج البواسير
علاج البواسير
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لمياء الياسين
بدون جراحة يمكنك علاج البواسير بمكونات طبيعية من منزلك تساعد على محاربة الالتهابات والألم والتخلص من البواسير بطريقة طبيعية إليك أفضل علاجات للبواسير يقدمها موقع برايت سايد.


ويعد الحمام الدافىء أفضل علاج للبواسير، قد يحتوي على أملاح إبسوم التى تساعد على تخفيف أعراض البواسير وهناك العديد من خيارات علاج البواسير المتاحة في المنزل أو في شكل أدوية بدون وصفة طبية. تتضمن العديد من طرق العلاج تخفيف أعراض البواسير إلى أن تتخلص من تلقاء نفسها.

1. أفضل علاج للبواسير الحمامات الدافئة:
ويعد الجلوس في حوض من الماء الدافئ أفضل علاج للبواسير وهو يساعد على تخفيف التورم والحد من تهيج البواسير ويختار بعض الأشخاص أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى الحمام للمساعدة في تقليل الأعراض أكثر. يمكن أن تشمل هذه المكونات كوبًا من أملاح إبسوم أو خل التفاح ويختار الأشخاص الآخرون إضافة خل التفاح مباشرة إلى البواسير ، ولكن قد يسبب التهيج للجلد والتورم .

2.  أفضل علاج للبواسيرزيت جوز الهند:
يعد زيت جوز الهند أفضل علاج للبواسير فهو مرطب طبيعي قد يساعد أيضًا في أعراض البواسير، ويقلل من التهيج والتورم، وقد يساعد أيضًا في تقليل الرغبة في نقطة الصفر.

3. أفضل علاج للبواسيرالألوفيرا:
يعد الصبار أفضل علاج للبواسير فإنه نبات له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم وقد يساعد في التئام الجروح قد يوفر الصبار راحة من الحرق والحكة والتورم الناجم عن البواسير عند تطبيقها على فتحة الشرج.
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