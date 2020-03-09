رسميًا.. السعودية تغير مدة الأذان والإقامة وصلاة الجمعة.. تفاصيل

أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارا جديدا يتعلق بالمدة الزمنية لخطبة الجمعة ومدة الآذان والإقامة كإجراء إضافى لتعزيز الإجراءات الإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بعدد من الإجراءات الوقائية المؤقتة المتعلقة بالصلوات .





ونشرت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين)، تضمنت الإجراءات تقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وأن لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.





و قالت وزارة الصحة السعودية في بيان، الاثنين، إنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل مجمل حالات الإصابة المسجلة في المملكة إلى 15 حالة.





وكشفت وزارة الصحة السعودية في تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" أن الحالة الأولى لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وقد تم عزله في المستشفى بمحافظة القطيف.





أما الحالتان الثانية والثالثة فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وقد تم عزلهما أيضا في المستشفى بمحافظة القطيف.