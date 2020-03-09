مذيعو in box يشيدون بمدير مدرسة بالبحر الأحمر.. فيديو

خصصت قناة "صدى البلد 2" عبر برنامج "in box"، حلقة للحديث عن نموذج مشرف بالمدارس المصرية، وأشاد مذيعو البرنامج بأكثر من مدير مدرسة.

وقدم مذيعو البرنامج، الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، بتقديم الشكر لـ مدير مدرسة فى البحر الأحمر وهو رمضان عثمان، وقال المذيعون أن هذا المدير قام بعمل إصلاحات فى المدرسة بيده وينال حب من جميع العاملين فى المدرسة بداية من الطلاب وحتى المدرسين.

قال رمضان عثمان مدير مدرسة جمال عبد الناصر بـ القصير بالبحر الأحمر، إنه انضم للمدرسة بناء على طلب جماعى من المدرسين فى المدرسة.

وأضاف رمضان عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ان بوكس" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن المدرسين قاموا بعمل مذكرة جماعية لمدير الإدارة التعليمية بالمحافظة وبالفعل تمت الموافقة على نقلي كمدير للمدرسة.

وأشار رمضان عثمان، إلى أنه قام ببعض الإصلاحات فى المدرسة بناء على حبة للمدرسة و للطلاب و المدرسين، ولفت رمضان عثمان، إلى أنه كان يقوم ببعمل بعض الإصلاحات في المدرسة بيده، وهو ما جعل الجميع يشعر بفرح.