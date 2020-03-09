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منوعات

وفاة أسطورة هوليود داخل منزله في فرنسا

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفى  الممثل السويدي  الشهير ماكس فون سيدو  عن عمر يناهز 90 عامًا أمس في منزله.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، توفي أسطورة هوليوود ، المعروف بأدواره في حرب النجوم ، و Game Of Thrones ، و Flash Gordon وThe Exorcist ، في منزله بفرنسا يوم الأحد.


وأعلنت عائلة الممثل السويدي المولد  في حزن شديد عن وفاته اليوم ، حيث تلقت اسرة النجم الشهير العزاء من قبل عدد من نجوم هوليوود .


ولد فون سيدو في عام 1929 ، وظهر فيلمه لأول مرة في عام 1949 ، حيث استمر في الظهور بالعديد من الأفلام التي كتبها إنجمار بيرجمان بما في ذلك دور فارس في فيلم The Seventh Seal.


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