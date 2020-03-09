وفاة أسطورة هوليود داخل منزله في فرنسا

توفى الممثل السويدي الشهير ماكس فون سيدو عن عمر يناهز 90 عامًا أمس في منزله.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، توفي أسطورة هوليوود ، المعروف بأدواره في حرب النجوم ، و Game Of Thrones ، و Flash Gordon وThe Exorcist ، في منزله بفرنسا يوم الأحد.

وأعلنت عائلة الممثل السويدي المولد في حزن شديد عن وفاته اليوم ، حيث تلقت اسرة النجم الشهير العزاء من قبل عدد من نجوم هوليوود .





ولد فون سيدو في عام 1929 ، وظهر فيلمه لأول مرة في عام 1949 ، حيث استمر في الظهور بالعديد من الأفلام التي كتبها إنجمار بيرجمان بما في ذلك دور فارس في فيلم The Seventh Seal.