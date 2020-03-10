السيارات الكهربائية توجه عالمي لدخول عصر الطاقة النظيفة

أصبح العالم من حولنا من خلال حكومات الدول والشركات الخاصة يسعى للحصول على منتجات صناعية صديقة للبيئة .. ومن بين هذه المنتجات السيارات ، فالجميع الآن يريد سيارة صديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية ، فالشركات العالمية للسيارات بدأت فى تسخير مجهوداتها لإنتاج هذه السيارات .





بالاضافة الى أن حكومات الدول الكبرى والنامية اصبحت تدعم صناعة السيارات الكهربائية بكل ما تملك من إمكانيات حتى تصبح هى نوعية السيارات الرائجة بديلا من سيارات الديزل والوقود .





وخلال السطور القادمة نستعرض بعض نماذج هذه الشركات والحكومات من بينها الحكومة المصرية وخطتها المستقبلية فى هذه الصناعة .





مصر ودخولها عالم السيارات الكهربائية

تحدث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن استراتيجية صناعة السيارات الكهربائية في مصر ، و أنه تم عمل دراسة مبدئية عن طريق البنك الدولي، وتم احتساب التكلفة التي ستحتاجها صناعة السيارات الكهربائية، بشكل مبدئي لكن لم يتم مناقشتها بشكل عام ، ومن المتوقع أن يكون انتشار السيارات خلال الـ 10 سنوات القادمة يصل إلى 800 ألف سيارة، ثم سيزيد هذا العدد إلى مليون و 600 ألف سيارة ، وسيتم البدء بصناعة الأتوبيسات الكهربائية، وخلال سنوات قليلة سوف نصل إلى 4000 أتوبيس .





و خلال مباحثات موسعة بين هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات ، بسبب استهداف الحكومة المصرية تصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية محليا بالتعاون مع الشركة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين .





وكشف النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن الحكومة طرحت على المواطنين تحفيزات بشأن شراء السيارات الكهربائية الموجودة فى السوق ، وانها ستدعم كل مواطن يشترى ضمن أول 100 ألف سيارة كهربائية ، بحيث تدعم صاحبها بـ50 ألف جنيه ، مشيرا إلى أن البطاريات المستخدمة فى هذه السيارات الكهربائية تصلح للسير لمسافة 400 كيلو متر.





هيونداي موتور و عالم السيارات الكهربائية

كشفت شركة هيونداي موتور عن أحدث تصاميمها للسيارات الكهربائية المستقبلية مع الموديل الجديد "بروفيسي- EV"، والذي ينتقل بأبعاد وعناصر شكل المركبات الكهربائية إلى مستوى جديد.





يعكس التصميم الجديد الفلسفة المتطورة لهيونداي لتصاميم "الإحساس الرياضي- Sensuous Sportiness " يجسد اللغة التصميمية المبتكرة لهيونداي للسيارات، والتي كشفت عنها الشركة العام الماضي بطرح موديلEV "45"، والذي اعتمد الخطوط الواضحة والهيكل المبسط.





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الدب الروسى وعالم السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة الصناعة الروسية عن سيارة Zetta صغيرة الحجم، وهي أول سيارة كهربائية في روسيا، حيث تتكون من ثلاثة أبواب ومقعدين ، حيث تعتمد على 4 محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 18.1 كيلووات لكل محرك ، وتنطلق بسرعة تصل 120 كم، وبفضل البطارية بسعة 10 كيلو وات ساعة تسير السيارة 200 كم ، وانتاج السيارة هذا العام ، وسيتم طرحها بسعر نحو 115 ألف جنيه أي 6400 يورو.





مرسيدس تدخل بقوة عالم السيارات الكهربائية

أعلن رئيس شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات أن شركته بدأت في تطوير إصدار كهربائي من جي كلاس ، و تعد سيارة مرسيدسبنز جي كلاس واحدة من أكثر سيارات الـ SUV شهرة، فهى تفرض شخصيتها بفضل تصميمها الصندوقي والجنوط الضخمة وإذا حصلت على إصدار AMG فستضاف القوة إلى ما سبق، خاصة إذا حصلت عليها باللون الأسود غير اللامع.





ستروين وانتاجها أصغر سيارة كهربائية

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية ستروين عن بدء مرحلة الإنتاج القياسي لسيارتها الاختبارية Ami الصغيرة .

وأضافت الشركة الفرنسية أن السيارة Ami القياسية تعتمد على سواعد محرك كهربائي يتيح لها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س، مع بطارية سعة 5.5 كيلووات ساعة تتيح مدى سير يبلغ 70 كلم للشحنة الواحدة .

السيارة Ami القياسية تشحن عن طريق الشحن السريع وتبلغ مدته نصف ساعة بالمحطات المخصصة لذلك او الشحن عبر المقابس الكهربائية المنزلية لمدة 3 ساعات.





دبى ودعمها للسيارات الكهربائية

تنطلق أكبر رحلة للسيارات الكهربائية في العالم انطلاقًا من الشرق الأوسط في ٢٥ مارس القادم وحتى ٣٠ مارس، من تنظيم EVRT دبي ٢٠٢٠، وذلك بهدف إظهار قدرات السيارات الكهربائية بمشاركة مصنعي السيارات من جميع أنحاء العالم.

بحضور وزير التغير المناخي في دولة الإمارات الدكتور «ثاني الزيودي» يتجهز أكثر من ١٠٠ مشارك بـ١٥ سيارة للإنطلاق في رحلة ١٠٠٠ كيلومتر للسيارات الكهربائية حول العالم بداية من مدينة دبي في ٦ أيام.

وتهدف الرحلة إلى زرع الإلهام للتحول إلى التنقل الذكي وتبني السيارات الكهربائية، يصرح «بين بولن» المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "Generation.e" عن الرحلة: "سيكون هذا العام أكثر إبداعًا من أي وقت مضى، وستوفر التحديات الأولى في العالم وسباق دراج ريس فرصة كبيرة لجمع أحدث وأفضل السيارات الكهربائية معًا من جميع أنحاء العالم وعرض قدراتها على أرض الإمارات العربية المتحدة".





أودي تدخل عالم السيارات الكهربائية

أعلنت الصانع الألماني اودي عن طرح سيارتها الكهربائية بالكامل متعددة الاستخدامات audi e tron الSUV.

تحتوي السيارة الإلكترونية على حزمة بطارية ليثيوم أيون تبلغ 95.3 كيلو واط في الساعة تعمل بمحركين كهربائيين في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة .

تعتبر اودي اي ترون – Audi e tron أول سيارة كهربائية إنتاجية من الصانع الألماني اودي ، لتعلن هذه السيارة الجديدة كليًا التي تقع ضمن فئة سيارات الكروس أوفر الكهربائية فور إطلاقها تحدي كل من تسلا اكس الأمريكية tesla model s ، و جاجوار i pease البريطانية ، ومرسيدس eqc الألمانية .





همر تعود للحياة كسيارة كهربائية

أعلنت جي ام سي رسميًا عودة همر إلى الأسواق كسيارة من ضمن أسطول جي ام سي وليست كشركة مستقلة.

جاء الإعلان الرسمي من الشركة الأمريكية عبر فيديو تشويقي قامت بنشره وكشفت فيه عن بعض المعلومات الأولية لبيك أب همر التي ستأتي بمحركات كهربائية فقط وبقوة تبلغ 1,000 حصان وعزم دوران كبير يصل إلى 11,500 رطل-قدم وأخيرًا زمن انطلاق من 0-100 كم/س في 3.1 ثانية فقط! لا تنتهي الأخبار هنا فقد أعلنت جي ام سي أن الكشف الرسمي عن جي ام سي همر EV -وهو اسم السيارة الرسمي- سيكون في العشرين من شهر مايو المقبل.





سوبارو تتحول كليا كسيارة كهربائية

عقدت سوبارو،مؤتمرا صحفيا مؤخرا في اليابان استعرضت خلاله خطتها لإطلاق جميع سياراتها من فئة المركبات الكهربائية بحلول عام 2035، حيث شمل هذا المؤتمر تقديم نموذج لسيارة كروس أوفر كهربائية طورتها سوبارو بالتعاون مع شركة تويوتا اليابانية.

ونوهت سوبارو إلى أن هذا النموذج سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية قبل حلول عام 2025، أي خلال أقل من خمس سنوات من الأن، ومنحته الشركة ملامح حادة في تصميمه الخارجي مما أظهر النموذج بشكل قوي وجذاب.

فولفو تطرح سيارات كهربائية

أعلنت مجموعة فولفو العالمية، عن بدء طرح كميات منوعة من السيارات القابلة للشحن في الأسواق حول العالم، تحت Recharge ، كما تهدف تزويد سياراتها بالخيار الكهربائي والقابلية لإعادة الشحن لزيادة مبيعات السيارات، وتشجيع سائقي السيارات الهجينة من خلال حوافز لاستخدام الوضع الكهربائي قدر الإمكان، إذ تستهدف أن تستحوذ السيارات الهجينة على 20% من مبيعاتها في 2020.





سوني من الهواتف للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة "سونى" اليابانية عن طرح سيارة كهربائية مزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية وكشف رئيس شركة سونى كينيتشيرو يوشيدا، عن النموذج الجديد هذا الأسبوع قبل المعرض السنوى "كونزيومر اليكترونيكس" الذي يقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية ،وتخطط الشركة اليابانية لبدء تجربة السيارة الجديدة على الطرق في مارس عام 2021 ولكن حاليا لا توجد خطط لتسويقها تجاريا او انتاجها على نطاق واسع.