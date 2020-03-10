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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 50 حالة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:38 ص
50 حالة كورونا فى
50 حالة كورونا فى إسرائيل وعزل جميع العائدين 14 يوم
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سمر صالح
ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم، الثلاثاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 50 مصابا، مؤكدة إجراء الحجر المنزلي على جميع العائدين لـ إسرائيل.

وقالت الصحة الإٍسرائيلية، إن معظم الإصابات من منطقة تل أبيب والشارون والقدس وحيفا، ومعظهم عائدون من السفر من عدة دول أبرزها فرنسا وإسبانيا والنمسا.

وأكد مستشفى شيبا الإسرائيلية الاشتباه فى إصابة طبيبة بعد إصابة زوجها بالمرض.

واختتمت الصحة الإسرائيلية أنه تم حجر العشرات من أهالي القدس لوجودهم في بيت لحم المدينة التي ظهرت بها كورونا بالأيام الماضية، بما فيهم الموظفون والهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة.
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