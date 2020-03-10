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مرأة

أبرز الخطوات الواجب اتباعها لـ تحسين العلاج.. تعرف عليها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:31 م
ارتفاع ضغط الشريان
ارتفاع ضغط الشريان الرئوي
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نهى هجرس - حياة عبد العزيز-عدسة: على الخشاب
قال الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن بشمال أفريقيا، إن الاهتمام بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وبعض الأمراض النادرة التى يعاني منها كثير من الناس يأتي مواكبا لمبادئ والتزام الشركة بتوفير أحدث العلاجات المبنية على البحث العلمي، والتطوير للمرضى.

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وأضاف رامز محسن، بأن الشركة ستقوم بدعم ورعاية العديد من الأنشطة لرفع الوعي عن المرض وزيادة كفاءة مقدمي الخدمات الطبية لتحسين معدلات الكشف المبكر والتشخيص، والمتابعة، وتوفير أحدث العلاجات المتاحة، فيما تسعى الشركة لبناء شراكات مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المرضى من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة.
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