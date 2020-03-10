أبرز الخطوات الواجب اتباعها لـ تحسين العلاج.. تعرف عليها

يأتي مواكبا لمبادئ والتزام الشركة بتوفير أحدث العلاجات المبنية على البحث العلمي، والتطوير للمرضى.





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وأضاف رامز محسن، بأن الشركة ستقوم بدعم ورعاية العديد من الأنشطة لرفع الوعي عن المرض وزيادة كفاءة مقدمي الخدمات الطبية لتحسين معدلات الكشف المبكر والتشخيص، والمتابعة، وتوفير أحدث العلاجات المتاحة، فيما تسعى الشركة لبناء شراكات مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المرضى من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة.