مجدي يعقوب يكشف كيفية التعامل مع ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

تحدث الدكتور مجدى يعقوب أستاذ جراحة أمراض القلب ، خلال حضوره لمؤتمر الأمراض الصدرية، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي حول أهم الخطوات التى يجب أتباعها عند التعرض لأرتفاع ضغط الشريان الرئوي





وقال إن أول الخطوات هى التشخيص، والأكتشاف المبكر للمرض، وحرص الأطباء على متابعة التشخيص بشكل مستمر، والذهاب إلى المراكز المتخصصة، مضيفا أن إهمال المرض يمكن أن يؤدي إلى الموت، والحرص على دعم المرضى بشكل صحى وسليم.





وأكد الدكتور مجدى يعقوب أن الأطباء يحرصون على توفير الأدوية والعقاقير إلى المرضى الغير قادرين على شراء الأدوية





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