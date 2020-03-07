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مرأة

مجدي يعقوب يكشف كيفية التعامل مع ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

السبت 07/مارس/2020 - 10:11 م
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
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نهى هجرس - حياة عبد العزيز- عدسة :على الخشاب
تحدث الدكتور مجدى يعقوب أستاذ جراحة أمراض القلب ، خلال حضوره لمؤتمر الأمراض الصدرية، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي حول أهم الخطوات التى يجب أتباعها عند التعرض لأرتفاع ضغط الشريان الرئوي

وقال إن أول الخطوات هى التشخيص، والأكتشاف المبكر للمرض، وحرص الأطباء على متابعة التشخيص بشكل مستمر، والذهاب إلى المراكز المتخصصة، مضيفا أن إهمال المرض يمكن أن يؤدي إلى الموت، والحرص على دعم المرضى بشكل صحى وسليم.

وأكد الدكتور مجدى يعقوب أن الأطباء يحرصون على توفير الأدوية والعقاقير إلى المرضى الغير قادرين على شراء الأدوية

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يذكر ان المؤتمر العلمي الخامس لقسم الأمراض الصدرية، انطلق صباح امس الجمعة لمناقشة أسباب ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وذلك بحضور السير مجدي يعقوب جراح القلب.

وافتتح المؤتمر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، ويناقش المؤتمر هذا العام أهمية الاكتشاف المبكر لمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وارتباطه بالأمراض الأخرى بحضور أساتذة الأمراض الصدرية وأمراض القلب والكبد والكلى.

وضم المؤتمر مجموعة من الأطباء والمتخصصين، منهم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق وأستاذ الأمراض الصدرية، ودكتور يوسف أمين مدير وحدة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، و دكتور مدحت عبد الخالق أستاذ الأمراض الصدرية.
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