حقيقة ظهور كورونا بين طلاب جامعة عربية شهيرة.. تفاصيل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى منذ قليل أنباء تفيد بتسجيل حالة كورونا بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عٌمان









وحول صحة الأنباء المتداولة، نفت جامعة السلطان قابوس عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين القصير "تويتر"، صحة ما تم تداوله من أنباء، مؤكدة أن الجامعة لم تسجل اي حالات بين صفوفها وأن الطلبة والطالبات بخير.





كما أكدت أن الإعلان عن مثل هذه الحالات يتم عن طريق الجهات المعنية في وزارة الصحة، داعية الجميع لاستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.









وتجدر الإشارة إلى #جامعة_السلطان_قابوس حققت مؤخرًا مراتب متقدمة في ٥ تخصصات، في تصنيف "كيو إس" العالمي. وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك فيه الجامعة في بهذا التصنيف؛ حيث قُيّمت من بين ١٣٦٨ جامعة حول العالم، في ٤٨ تخصص من ٥ مجالات عامة.









فى المقابل، أهابت وزارة الصحة العٌمانية بالمواد ضرورة الاتصال بمركز الاتصال أو أقرب مؤسسة صحية حال ظهور أي أعراض مرضية كالحمى والسعال وضيق التنفس واحتقان الحلق من أجل توجيههم حسب المسارات المعتمدة للحصول على العناية الطبية اللازمة وعليهم ضرورة وضع كمامة الوجه عند الذهاب إلى المؤسسة الصحية .









وحددت وزارة الصحة أرقام هاتفية للتواصل 24441999 و (1212) أو بأقرب مؤسسة صحية وذلك من أجل توجيههم بشأن إجراءات وإرشادات الحجر الصحى.



