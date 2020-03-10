حجر صحي وأشياء أخرى.. سلطنة عمان تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص العائدين من مصر





وأهابت الصحة بضرورة الاتصال بمركز الاتصال أو أقرب مؤسسة صحية حال ظهور أي أعراض مرضية كالحمى والسعال وضيق التنفس واحتقان الحلق من أجل توجيههم حسب المسارات المعتمدة للحصول على العناية الطبية اللازمة وعليهم ضرورة وضع كمامة الوجه عند الذهاب إلى المؤسسة الصحية.





وحددت وزارة الصحة أرقام هاتفية للتواصل 24441999 و (1212) أو بأقرب مؤسسة صحية وذلك من أجل توجيههم بشأن إجراءات وإرشادات الحجر الصحى.





وأضافت الصحة: توجب على العائدين من مصر تجنب المواصلات العامة والالتزام بكافة الإرشادات التى أعطيت لهم من أجل حماية أسرهم ومجتمعهم.



