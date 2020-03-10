حجر صحي وأشياء أخرى.. سلطنة عمان تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص العائدين من مصر

دعت وزارة الصحة العُمانية جميع المسافرين القادمين من مصر بعد تاريخ 22 فبراير 2020، إلى الالتزام بتطبيق الحجر الصحى بالبقاء فى منازلهم أو الاتصال بمركز الاتصال بوزارة الصحة.
وأهابت الصحة بضرورة الاتصال بمركز الاتصال أو أقرب مؤسسة صحية حال ظهور أي أعراض مرضية كالحمى والسعال وضيق التنفس واحتقان الحلق من أجل توجيههم حسب المسارات المعتمدة للحصول على العناية الطبية اللازمة وعليهم ضرورة وضع كمامة الوجه عند الذهاب إلى المؤسسة الصحية.
وحددت وزارة الصحة أرقام هاتفية للتواصل 24441999 و (1212) أو بأقرب مؤسسة صحية وذلك من أجل توجيههم بشأن إجراءات وإرشادات الحجر الصحى.
وأضافت الصحة: توجب على العائدين من مصر تجنب المواصلات العامة والالتزام بكافة الإرشادات التى أعطيت لهم من أجل حماية أسرهم ومجتمعهم.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، السبت، تعليق الرحلات غير المنتظمة بين السلطنة ومصر، مشترطة من الوافدين المقيمين بالبلاد إبراز شهادة فحص فيروس كورونا قبل الدخول لعُمان، فيما سجلت ظهور ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليصل إجمالى الحالات إلى 12 حالة.