أهم الأخبار.. تعطيل الدراسة الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية.. وزير الرياضة: الدوري مستمر ولا نية للتجميد

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :









قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.









أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بطولة الدوري مستمرة في مواعيدها المحددة، ولا يوجد نية لتجميدها حتى الآن، وأضاف أشرف صبحي، أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب التجمعات الجماهيرية لمواجهة فيروس كورونا الذي تسبب في ذعر كبير للعالم بأكمله.









قررت السلطات النمساوية حظر دخول أى وافد من إيطاليا إلى البلاد لا يحمل شهادة صحية، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا " المستجد، وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، إن بلاده تحظر دخول أي وافد من إيطاليا ليس لديه شهادة صحية، في ظل تفشي الفيروس .









أكدت الجريدة الرسمية أن قرار تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين يشمل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات لحين إشعار آخر.









عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.









نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف، حول تصدر مصر للمركز الأول أفريقيا في إجمالي إنتاجية العامل.







