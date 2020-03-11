AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ضد سموحة.. فايلر يسعى إلى تحقيق الفوز لمزاحمة الأسطورة جوزيه

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:48 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
القسم الرياضي

يستضيف النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره سموحة، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.

 

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة، في السابعة والنصف مساءًا، على ستاد القاهرة، في مباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق مؤمن حسن.

 

ويطمح السويسري رينيه فايلر، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سموحة، لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعد تحقيق العلامة الكاملة في 16 مباراة، منها واحدة بنتيجة إعتبارية أمام نادي الزمالك، في الجولة 17.

 

ويحتاج السويسري فايلر إلى الفوز في مباراة اليوم، لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي في بطولة الدوري، والمسجل باسم الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه في موسم 2004/2005.

 

فايلر استطاع مجاوز رقم المدرب الهولندي جو بونفرير، حينما استطاع تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية مع الفريق الأحمر في نسخة العام 2002/2003.

 

المدربين الأكثر فوزًا متتاليًا

 

17 فوزًا للبرتغالي مانويل جوزيه، في موسم 2004/2005، قبل أن يوقفها المصري البورسعيدي.

 

16 فوزًا للسويسري رينيه فايلر في الموسم الحالي، والمرشحة للزيادة بمعادلة رقم جوزيه أو مجاوزته خلال المباريات المقبلة.

 

وحل الهولندي بونفرير ثالثًا، برصيد 12 فوزًا متتاليًا في موسم 2003/2004، قبل أن تسوء النتائج ليرحل ويحل البرتغالي جوزيه محله في الموسم الجديد.

 

واستطاع البرتغالي جوزيه، أن يحجز لنفسه رقمًا آخر بالقائمة، حينما حقق 11 انتصارًا متواليًا في موسم 2005/2006.

 

أرقام مميزة لفايلر مع الأهلي

 

وإجمالًا، قاد السويسري رينيه فايلر النادي الأهلي، في 29 مباراة، منها 16 في بطولة الدوري، و10 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب لقاءين في كأس السوبر المصري، وآخر في كأس مصر.

 

وخلال الـ 29 مباراة، حقق فايلر الفوز في 24 مباراة، منها 16 في بطولة الدوري، بالإضافة إلى 6 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وواحدة في كأس السوبر وأخرى في كأس مصر.

 

وحقق الأهلي التعادل تحت قيادة فايلر، في 4 مباريات منها 3 في المحفل الإفريقي، وواحدة في السوبر الذي فقده أمام الزمالك بركلات الجزاء، فيما تلقى الهزيمة الوحيدة أمام النجم الساحلي في دور المجموعات الإفريقي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحقيقه العلامة الكاملة.. هل يسقط فايلر اسطورة جوزيه مع الأهلي

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

بيراميدز والأهلي .. حقائق وأرقام أبرزها تفوق الأحمر وغياب عبدالله السعيد

فايلر يقترب من رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي

السوبر المصري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

الأهلي والمصري.. أبرز الأرقام التي حققها الأهلي من المواجهة 118 مع الفريق البورسعيدي

ترشيحاتنا

بعد إصابتها في التصوير.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم

تفاصيل حالة ممرضة المنوفية المشتبه في إصابتها بـ كورونا بعد ظهور التحاليل

هؤلاء المستثنون من إجازة الغد.. تعرف عليهم

الخوف يسرق أجمل اللحظات.. أصالة بدون مكياج والجمهور: إنتى تعبانة؟

ابنة طلعت زكريا بإطلالة غريبة.. والجمهور: خسيتي

بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تتعرض لـ المعاكسة من معجب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المرتبة 270 إلى الثامنة .. "كونتيجن" فيلم تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 10 سنوات.. شاهد

بعد علاج استمر 6 أيام.. تعافي مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا

بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تتعرض لـ المعاكسة من معجب