الأهلي ضد سموحة.. فايلر يسعى إلى تحقيق الفوز لمزاحمة الأسطورة جوزيه

يستضيف النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره سموحة، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة، في السابعة والنصف مساءًا، على ستاد القاهرة، في مباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق مؤمن حسن.

ويطمح السويسري رينيه فايلر، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سموحة، لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعد تحقيق العلامة الكاملة في 16 مباراة، منها واحدة بنتيجة إعتبارية أمام نادي الزمالك، في الجولة 17.

ويحتاج السويسري فايلر إلى الفوز في مباراة اليوم، لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي في بطولة الدوري، والمسجل باسم الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه في موسم 2004/2005.

فايلر استطاع مجاوز رقم المدرب الهولندي جو بونفرير، حينما استطاع تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية مع الفريق الأحمر في نسخة العام 2002/2003.

المدربين الأكثر فوزًا متتاليًا

17 فوزًا للبرتغالي مانويل جوزيه، في موسم 2004/2005، قبل أن يوقفها المصري البورسعيدي.

16 فوزًا للسويسري رينيه فايلر في الموسم الحالي، والمرشحة للزيادة بمعادلة رقم جوزيه أو مجاوزته خلال المباريات المقبلة.

وحل الهولندي بونفرير ثالثًا، برصيد 12 فوزًا متتاليًا في موسم 2003/2004، قبل أن تسوء النتائج ليرحل ويحل البرتغالي جوزيه محله في الموسم الجديد.

واستطاع البرتغالي جوزيه، أن يحجز لنفسه رقمًا آخر بالقائمة، حينما حقق 11 انتصارًا متواليًا في موسم 2005/2006.

أرقام مميزة لفايلر مع الأهلي

وإجمالًا، قاد السويسري رينيه فايلر النادي الأهلي، في 29 مباراة، منها 16 في بطولة الدوري، و10 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب لقاءين في كأس السوبر المصري، وآخر في كأس مصر.

وخلال الـ 29 مباراة، حقق فايلر الفوز في 24 مباراة، منها 16 في بطولة الدوري، بالإضافة إلى 6 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وواحدة في كأس السوبر وأخرى في كأس مصر.

وحقق الأهلي التعادل تحت قيادة فايلر، في 4 مباريات منها 3 في المحفل الإفريقي، وواحدة في السوبر الذي فقده أمام الزمالك بركلات الجزاء، فيما تلقى الهزيمة الوحيدة أمام النجم الساحلي في دور المجموعات الإفريقي.



