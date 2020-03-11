AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيحاء وانج تكشف كواليس لقائها بالشاب الصيني ضحية التنمر.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:50 م
الشاب الصيني ضحية
الشاب الصيني ضحية التنمر
Advertisements
هاني حسين
علقت الإعلامية الصينية فيحاء وانج،  على واقعة التنمر  بـ شاب صيني على الطريق الدائري بسبب فيروس كورونا.

ووجهت فيحاء وانج  في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،  التحية والتقدير إلى المصريين الذين قدموا الاعتذار للشاب الصيني الذي تعرض للتنمر.

وقالت فيحاء وانج:"  السفير الصيني في القاهرة زار الشاب الصيني لتقديم الدعم له، وهذا الشاب  يعمل في مصر  ولا يعرف الكثير عن مصر".

وأضافت فيحاء وانج:"  حاولنا أن  نشرح له أن ما حدث معه هو سلوك فردي ونادر، وأن الشعب المصري عظيم ويمتاز بكرم الضيافة ويحترم اي وافد قادم له".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

إعلامية صينية لــ «صدى البلد»: نجحنا في اكتشاف علاج لــ كورونا ولدينا الثقة بالانتصار على الفيروس.. استجابة المواطنين عالية للإجراءات الوقائية والأطباء لديهم خبرات متراكمة في علاج أمراض مشابهة

إعلامية صينية: اللغة العربية صعبة.. وأحب الأهرامات ونهر النيل.. فيديو

إعلامية صينية: أحب الأكل المصري مثل الملوخية وشوربة الكوارع.. فيديو

إعلامية صينية: الشعب المصرى خفيف الدم ويحب الدردشة.. فيديو

بسبب كورونا.. إعلامية: طلاب الصين يستكملون دراستهم على الإنترنت

ترشيحاتنا

الشتاء يودع أجواء القاهرة بموجة عنيفة تضرب البلاد.. تفاصيل 72 ساعة لم تشهدها مصر منذ 1994

كورونا خرج عن السيطرة.. قطر تعلن 238 إصابة جديدة

قرار عاجل بخصوص النقل العام بالقاهرة بسبب كورونا

التنين يضرب سماء البلاد .. الأرصاد تحذر من عواصف و سيول شديدة الغزارة غدا

زيادة الطاقم الأمنى ومقياس للحرارة.. أردوغان يوجه كورونا بإجراءات غريبة

بدأت العاصفة.. تساقط الأشجار وسط موجة صقيع في الغربية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سكودا .. من ورشة لصناعة الدراجات فى قرية لعملاق صناعة السيارات عالميًا

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح