فيحاء وانج تكشف كواليس لقائها بالشاب الصيني ضحية التنمر.. فيديو

علقت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، على واقعة التنمر بـ شاب صيني على الطريق الدائري بسبب فيروس كورونا.





ووجهت فيحاء وانج في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، التحية والتقدير إلى المصريين الذين قدموا الاعتذار للشاب الصيني الذي تعرض للتنمر.





وقالت فيحاء وانج:" السفير الصيني في القاهرة زار الشاب الصيني لتقديم الدعم له، وهذا الشاب يعمل في مصر ولا يعرف الكثير عن مصر". الصيني





وأضافت فيحاء وانج:" حاولنا أن نشرح له أن ما حدث معه هو سلوك فردي ونادر، وأن الشعب المصري عظيم ويمتاز بكرم الضيافة ويحترم اي وافد قادم له".



