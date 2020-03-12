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أخبار البلد

رئيس الوزراء: الساعات المقبلة تزيد كمية الأمطار والرياح

الخميس 12/مارس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول متابعة حالة الطقس نتابع إحصائيات دقيقة لكميات الأمطار في مختلف المحافظات، لافتا إلى الآن الأوضاع مستقرة ونعلم ان في الساعات المقبلة تزيد كمية الأمطار والرياح. 

وناشد مدبولي المواطنين بتجنب الحركة خلال اليوم وغدا في صورة كبيرة لان هناك كمية كبيرة من الأمطار ورياح عالية جدا خلال الساعات المقبلة. 

كما ناشد رئيس الوزراء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة لعدم حدوث صعق او اَي نوع من انواع هذه الحوادث. 

ووجه مدبولي التحية  للعاملين المتواجدين في الشوارع لخدمة البلد وأداء واجبهم قائلا: احيي العاملين المتواجدين في الشوارع من امس لمواجهة أزمة الطقس.

واشار الى انه يتابع حالة الطقس في المحافظات لحظة بلحظة، مؤكدا ان جميع المحافظين متواجدين في اماكنهم الان ، وان غرفة الأزمات بمجلس الوزراء مفعلة منذ يومين. 

وأكد مدبولي اننا نتابع توافر المعدات من المحافظات كما ان وزارة الدفاع تقوم بالمساعدة بمعداتها ايضا و الداخلية تقوم بالمساعدة ومتواجدين في الشوارع لضمان سيولة المرور 

وأضاف رئيس الوزراء اننا لدينا تحركات استباقية قمنا بها لمواجهة هذه الأمطار مؤكدا اننا اتخاذنا قرار الاجازة للعاملين كإجراء استباقي لمواجهة الأمطار.
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