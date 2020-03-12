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رئيس الوزراء يطلع على تقرير حول أعطال الكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 03:16 م
لمهندس مصطفى مدبولي،
لمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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ريهام فيكتور
استمع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تقرير حول أعطال الكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد على هامش متابعته جهود المحافظات لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، من غرفة عمليات مجلس الوزراء، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه يتواصل على مدار الساعة مع المحافظين والمسئولين لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، موضحا أن الأمطار قد تصل لحد السيول. 


وأوضح رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية من مقر غرفة عمليات الحكومة، أن الإجازة جاءت لتجنب المواطنين أضرار الطقس السيئ، قائلا: "نعي أن الأوضاع ستكون غير مستقرة خلال الساعات القادمة، لذلك أدعو المواطنين لتجنب النزول للشارع والابتعاد عن أعمدة الإنارة".

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس جهود واستعدادات محافظة مطروح لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وأكد محافظ مطروح أنه تم منذ ثلاثة أيام من خلال جميع الأجهزة المعنية بالمعنية من مجالس  مدن وقطاعات خدمية وغيرها تنفيذ  الاستعدادات الكاملة لمواجهة أي طوارئ.

وأشار إلى سقوط أمطار متوسطة على شرق مطروح  خاصة  مدينتى الحمام والعلمين، وتم سحب مياه الأمطار من على الطريق الدولى الساحلى أمام المدينتين، وجار سحب المياه من داخل المدن مع تعاون جميع الأجهزة.

كما شهدت  مدن النجيلة وسيوة أمطارا خفيفة ورياحا متوسطة على مدينة برانى واستقرار حالة الطقس  بباقى المدن.

وأوضح محافظ مطروح استعدادات الأجهزة المختلفة بالمحافظة من خلال جميع السيارات والمعدات المجهزة لسحب مياه الأمطار، واستعدادات المستشفيات لأي طوارئ، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة لأى بلاغات والتواصل مع المواطنين لمواجهة أى طارئ.
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