رئيس الوزراء يطلع على تقرير حول أعطال الكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه يتواصل على مدار الساعة مع المحافظين والمسئولين لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، موضحا أن الأمطار قد تصل لحد السيول.









وأوضح رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية من مقر غرفة عمليات الحكومة، أن الإجازة جاءت لتجنب المواطنين أضرار الطقس السيئ، قائلا: "نعي أن الأوضاع ستكون غير مستقرة خلال الساعات القادمة، لذلك أدعو المواطنين لتجنب النزول للشارع والابتعاد عن أعمدة الإنارة".



