زيارة البابا للأكاديمية البحرية تتصدر غلافه.. صدور عدد جديد من مجلة الكرازة

صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل الغلاف صورتين لقداسة البابا تواضروس الثاني خلال زيارته إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية أواخر الشهر الماضي وكان في استقبال قداسته الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وقياداتها، هذا ويحتوي العدد علي تغطية شاملة بالصور لتلك الزيارة.





وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان " بستان الكهنة" حيث أستعرض قداسته أحدث إصدارات آباء وخدام كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة الذين قاموا بإعداد كتاب حمل ذات الاسم علي غرار كتاب " بستان الرهبان" جمعوا فيه أقوال نحو سبعين من الشخصيات المباركة ما بين بطاركة ومطارنة وأساقفة وكهنة وشمامسة ورهبان.





وأوضح قداسته أن الكتاب يقع في عشرة أبواب: هى العناية الإلهية، والحروب الروحية، والتجارب والضيقات، والجهاد الروحي، ووسائط النعمة، والفضائل، والكنيسة والأسرار، والحياة الإجتماعية والخدمة والخدام، والحياة الأبدية.





وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الكتاب ذاخرًا بمواقف وقصص من حياة الآباء ذات معان وخبرات روحية عملية.





وفي ختام مقاله عبر قداسة البابا تواضروس عن امتنانه العميق بهذا العمل، مقدمًا التحية لكل القائمين عليه واصفًا اياه بأنه علامة فارقة في تواصل الأجيال وفي تسليم الوديعة الأمينة في نقاء وإخلاص، كما دعي الخدام والكهنة لاقتنائه وقراءته بتأني ومطالعته باستمرار ليحفظ كل شخص خدمته في مسارها السليم.





أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس بعنوان " الصوم والاستعداد للسماء" موضحًا من خلال صلوات الأجبية عدة حقائق تساعدنا علي الاستعداد لملاقاة الرب، كما وضع نيافة الأنبا بنيامين ثلاث ركائز لحياة التوبة في مقاله الذي جاء بعنوان " ركائز التوبة".





واستكمل نيافة الأنبا موسي حديثة حول "مبادئ أساسية في حياة التكريس(٣)" في مقال حمل ذات العنوان.، وبمناسبة أحد التجربة قدم نيافة الأنبا تكلا تحت عنوان " فوائد التجارب" ثلاثة فوائد لها، بينما ذكر نيافة الأنبا مارتيروس عدة رموز للصولجان الذي يظهر في أيقونات السيد المسيح الملك بمقاله بعنوان "الصولجان في يد البانطوكراتور".





كما يشمل العدد بالإضافة إلي العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.





يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.