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تكنولوجيا

اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:01 م
Samsung Galaxy Note
Samsung Galaxy Note 8
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كريم جمال
يحرص عشاق هواتف الأندرويد على إقتناء أحد إصدارات فئة الـ Note الشهيرة من الصانع الكورى الجنوبى سامسونج، لما تقدمه من أداء قوى وبطاريات كبيرة تعطى أطول فترة استخدام ممكنة، ولكن السعر المرتفع يقف عائقًا أمام شرائه.

ولكن من وقت لأخر تظهر عروض،على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية مثل ايباى، حيث يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Galaxy Note8 سعة 64 جيجابايت مقابل 184 دولار أمريكى ما يعادل 2900 جنيه مصري فقط.

وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.

يذكر أن هاتف Galaxy Note8 يأتى بوصة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايتت وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير، باللون الأسود.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثنائية أساسية دقة 12 و 12 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0، ويدعن الشحن السريع بقوة 15 وات.

ويدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c، بالإضافة لقم الـ Note الشهير، الذى يعد أبرز ميزة فى هذا الهاتف، كما يمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.
اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه
اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه
اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه
اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه
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