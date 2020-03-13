AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. غدا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غدًا السبت، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد، في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي في اسبوع.. إعلان خطة عام 2020.. المجلس الأعلى للجامعات: سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وتحويل صاحبها للنيابة العامة .. عبد الغفار يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي

رسميا.. تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

وزير التعليم العالي يفوض المحافظين والجامعات لاتخاذ قرار بشأن الدراسة

خالد عبد الغفار يعلن تفاصيل استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي.. مناقشة القضايا المعنية بالبحث العلمي على مستوى العالم.. وآثار الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل

رسميا .. تعطيل الدراسة في جامعة الأزهر الخميس

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية الخميس

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل لـ 126 حالة

وصلت لحد السيول.. جولات موسعة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف الأمطار.. صور

أخبار الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا.. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

حقيقة إلغاء الدوري السعودي بعد مباراة النصر والهلال بسبب كورونا

رسميا إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

تراجع شديد في أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور