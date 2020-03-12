التعليم العالي: 113 مستشفى تابعة للوزارة تستقبل المواطنين في ظروف الطقس السيئة الحالية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من د. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، بشأن متابعة أداء المستشفيات الجامعية خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد حاليا.









أوضح التقرير انتظام كافة المستشفيات الجامعية البالغ عددها 113 مستشفى على مستوى الجمهورية في أداء عملها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.









وأشاد التقرير بالتزام كافة الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأطقم التمريض وجميع العاملين بكافة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى جاهزية غرف الرعاية المركزة لأداء عملها بكفاءة.









وأوضح التقرير سرعة تجاوز الآثار السلبية المترتبة على السيول الغزيرة التي هطلت على بعض محافظات الجمهورية التي أثرت على بعض مباني المستشفيات الجامعية وإعادتها للعمل بكامل كفاءتها مرة أخرى.









ووجه د. خالد عبدالغفار باستمرار كافة المستشفيات الجامعية بالعمل بكامل طاقتها وطواقم العمل بها ، وتجاوبها مع أي مستجدات تمر بها البلاد حاليا.