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اقتصاد

وزير الإسكان يقوم بجولة ميدانية مسائية لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار في القاهرة الجديدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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صدى البلد
قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة ميدانية مسائية بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمدينة. 

وتفقد الوزير ومرافقوه، المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، للتأكد من سحب مياه الأمطار، وفتح الشوارع لمرور السيارات والمواطنين، وعودة الأمور لطبيعتها، بعد موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليًا، وكانت ذروتها أمس، الخميس. 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه، وقيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، متواجدون بالشارع منذ صباح أمس الخميس، لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار، بمختلف مناطق الجمهورية، مؤكدًا أن كميات الأمطار غير مسبوقة، وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بعدة مرات.
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