AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. سي زينجر C 21 الخارقة بعد الكشف عنها بلندن

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة سي زينجر الناشئة في الولايات المتحدة عن سيارتها 21C الخارقة الجديدة في حدث بلندن بالرغم من تأجيل معظم شركات انتاج السيارات للكشف عن سيارتهم الجديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وكشفت شركة سي زينجر عن سيارتها 21C الخارقة في حدث في لندن ذات التصميم مذهل وأداء خارق ، وصرح  الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها، كيفين سي زينجر، أنه تم عرض نسختين من طراز 21C، واحدة باللون الأزرق والأخرى باللون الأبيض، والسيارة الزرقاء المميزة هي Lightweight Track والتي تتميز بتصميمها الأمامي المميز والعتبات الجانبية الأنيقة، والجناح الخلفي الكبير، بينما السيارة البيضاء هي الإصدار الأساسي.

 

وأضاف مؤسس الشركة، أن سي زينجر تستعد لبناء 80 نسخة من 21C في مصنعها بلوس أنجلوس، وستستمد كل سيارة قوتها من محرك V8 سعة 2.88 لتر مزدوج التوربو يمكنه أن يصل إلى 11,000 دورة في الدقيقة، ويساعده أيضًا محركان كهربائيان يشغلان العجلات الأمامية، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 1,233 حصان، وتقول الشركة أنها يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 1.9 ثانية، ويمكنها أيضًا قطع مسافة الربع ميل (400 متر) في 8.1 ثانية، وتصل إلى سرعة 300 كلم/سا في 15 ثانية، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 400 كلم/سا والعودة إلى السكون مرة أخرى في غضون 29 ثانية فقط.

 

والمحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، كما ستتوفر بإصدارين مختلفين، الأول هو ناقل حركة محسن مخصص للاستخدام في حلبات السباق، بينما الثاني أكثر ملاءمة للقيادة على الطرق، وهناك شيء مذهل آخر تتمتع به السيارة وهو وزنها المنخفض، حيث يبلغ وزنها أقل من 1,200 كجم فقط، وتبدأ أسعار سي زينجر 21C من 1.7 مليون دولار (6.4 مليون ريال).

شاهد.. سي زينجر C 21 الخارقة بعد الكشف عنها بلندن
شاهد.. سي زينجر C 21 الخارقة بعد الكشف عنها بلندن
شاهد.. سي زينجر C 21 الخارقة بعد الكشف عنها بلندن
شاهد.. سي زينجر C 21 الخارقة بعد الكشف عنها بلندن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مكلارين سبيدتيل تتحدى طائرة F35 النفاثة في سباق التسارع .. من سيفوز

بورش 918 سبايدر تصل إلى سرعتها القصوى .. فيديو

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

Aston Martin تكشف عن v12 الجديدة.. بـ 88 نسخة فقط حول العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بسبب كورونا

أحمد موسى يعود لبرنامجه غدًا السبت عقب تماثله للشفاء.. شاهد

محافظة الجيزة تنعى ضحايا موجة الطقس السيئ على الطريق الدائري

رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

أحمد فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. صورة

رسميا.. ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري