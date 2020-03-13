شاهد.. سي زينجر C 21 الخارقة بعد الكشف عنها بلندن

أعلنت شركة سي زينجر الناشئة في الولايات المتحدة عن سيارتها 21C الخارقة الجديدة في حدث بلندن بالرغم من تأجيل معظم شركات انتاج السيارات للكشف عن سيارتهم الجديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت شركة سي زينجر عن سيارتها 21C الخارقة في حدث في لندن ذات التصميم مذهل وأداء خارق ، وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها، كيفين سي زينجر، أنه تم عرض نسختين من طراز 21C، واحدة باللون الأزرق والأخرى باللون الأبيض، والسيارة الزرقاء المميزة هي Lightweight Track والتي تتميز بتصميمها الأمامي المميز والعتبات الجانبية الأنيقة، والجناح الخلفي الكبير، بينما السيارة البيضاء هي الإصدار الأساسي.

وأضاف مؤسس الشركة، أن سي زينجر تستعد لبناء 80 نسخة من 21C في مصنعها بلوس أنجلوس، وستستمد كل سيارة قوتها من محرك V8 سعة 2.88 لتر مزدوج التوربو يمكنه أن يصل إلى 11,000 دورة في الدقيقة، ويساعده أيضًا محركان كهربائيان يشغلان العجلات الأمامية، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 1,233 حصان، وتقول الشركة أنها يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 1.9 ثانية، ويمكنها أيضًا قطع مسافة الربع ميل (400 متر) في 8.1 ثانية، وتصل إلى سرعة 300 كلم/سا في 15 ثانية، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 400 كلم/سا والعودة إلى السكون مرة أخرى في غضون 29 ثانية فقط.

والمحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، كما ستتوفر بإصدارين مختلفين، الأول هو ناقل حركة محسن مخصص للاستخدام في حلبات السباق، بينما الثاني أكثر ملاءمة للقيادة على الطرق، وهناك شيء مذهل آخر تتمتع به السيارة وهو وزنها المنخفض، حيث يبلغ وزنها أقل من 1,200 كجم فقط، وتبدأ أسعار سي زينجر 21C من 1.7 مليون دولار (6.4 مليون ريال).