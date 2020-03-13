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سيارات

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:08 م
سيارة شريف خيري ال
سيارة شريف خيري ال jeep
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اشرف عطية

أعلن شريف خيري، صاحب السيارة التي قامت أمس بإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار أمس أنه تم التصديق على قرار إصلاح سيارته التى  تعرضت لكسر في الموتور بعد محاولة إنقاذ سيارة تويوتا لاند كروزر غارقة في مياه الأمطار .

وأعلن، شريف على صفحته عبر موقع فيس بوك، إنه تلقى اتصالات كثيرة من داخل مصر و خارج مصر تشكره على المجهود المبذول أمس في إنقاذ السيارات .

وأضاف أن شركة أبو غالي موتور و شركة كرايسلر مصر و شركة عز العرب عرضوا عليه تصليح السيارة وعدد من الخدمات الأخرى له و لأي سيارة متضررة. 

وأشار، إلى أن اللواء راضي عبد المعطي، رئيس حماية المستهلك، عرض عليه التكفل بتصليح السيارة، مشيرًا إلى أنه تلقى أيضًا قرار  من وزير الدفاع والإنتاج الحربي مصدق عليه، بالتكفل بتصليح السيارة بالكامل دون أي تحمل على نفقة الهيئة العربية للتصنيع.

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