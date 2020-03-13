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سيارات

نصائح مهمة للقيادة أثناء المطر.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:02 م
نصائح هامة للقيادة
نصائح هامة للقيادة اثناء المط
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اشرف عطية
يأتي فصل الشتاء مصحوبا بتقلبات في الجو، ينتج عنها أمطار ورياح شديدة مما يجعل القيادة أكثر خطورة.

قدمت إحدي شركات السيارات في مصر عددا من النصائح لسائقي السيارات للتعامل مع القيادة في الأمطار والمياه الكثيفة التي لاتزال تغرق الطرق في الوقت الحالي، وتشمل تلك النصائح :

1- عدم الدخول في المناطق المغمورة بالمياه تجنبا لوصول المياه للموتور أو زيت السيارة.

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

2- في حال الاضطرار لغلق زجاج السيارة بسبب الأمطار يجب تشغيل التكييف
بدرجة حرارة مناسبة لمنع تكون بخار الماء على الزجاج وإعاقة الرؤية.

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

3- استخدام سخانات المرايا والزجاج في حال توفرها

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

4- مسح زجاج السيارات والمرايا الخارجية من المياه المتراكمة عليها لرؤية أوضح

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

5- التأكد من سلامة مسّاحات السيارة واستخدامها بشكل مستمر

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

6- المحافظة على سرعة متوازنة للسيارة أثناء المطر تجنبا لأي انزلاق

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

7- التأكد من سلامة جميع إطارات السيارة بما فيها الاستبن

نتيجة بحث الصور عن اطارات السيارة

8- الحفاظ على التحكم في دركسيون السيارة

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

9- الحرص على ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة أمامك

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

10- عدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ تجنبا لأي انزلاق في أي اتجاه

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

11- الحفاظ على إضاءة جميع أنوار السيارة مثل الكشافات الأمامية والخلفية والفوج لايت والإشارات حتى أثناء النهار

نتيجة بحث الصور عن قيادة في امطار

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