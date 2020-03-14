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رياضة

تعديل جديد على موعد قمة دوري المحترفين لكرة اليد

السبت 14/مارس/2020 - 01:18 م
فريق الزمالك والأهلى
فريق الزمالك والأهلى لكرة اليد
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رشا حسين

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، تعديلًا على موعد الجولة الأخيرة فى دورى محترفى كرة اليد، التى ستشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك.


وحددت لجنة المسابقات يوم 31 مارس الجاري لإقامة لقاء القمة على صالة أكتوبر الدولية بدلا من يوم 24 من نفس الشهر، فيما تقام باقى لقاءات هذه الجولة يوم 30 بين كل من "طلائع الجيش مع الأولمبى، وسبورتنج مع سموحة، وهليوبوليس مع البنك الأهلى"، فيما تقام الجولة قبل الأخيرة يوم 19 مارس بين كل من "الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع سبورتنج، والأولمبي مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلي".

 

يذكر أن الجولة الأخيرة من البطولة كان محددًا لها مسبقًا يوم 19 مارس، إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 24 و 25 لتجمع المنتخب الأول للاستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى ، قبل أن يتم تعديل الموعد للمرة الثالثة.


ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرًا جدول الترتيب بـ رصيد 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.


ويتصدر الزمالك جدول المسابقة حتى الآن برصيد 34 نقطة يليه الأهلي برصيد 32 نقطة.

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