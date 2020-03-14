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مرأة

للمبتدئات.. طريقة عمل كشك الماظ

السبت 14/مارس/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة لأسرتك يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل كشك الماظ 

المقاديـــــر
كوب ارز مغسول
1 لتر مرقة
نصف لتر لبن
نصف كوب لبن رايب او زبادى
2 ملعقة كبيرة دقيق

للتقلية
2 ملعقة كبيرة سمن
2 حبة بصل مفروم ناعم
5 فصوص توم مفروم
معلقة كبيرة كسبرة ناشفه

الطريقــــة
يسلق الارز المغسول فى الشوربه حتى ينضج تماما
تذاب ملعقتين دقيق فى نصف كيلو لبن ويضاف لخليط الارز بالشوربة ويقلب جيدا حتى يصل للسمك المطلوب ثم نضيف الرايب او الزبادى
فى سمن يقلى البصل وبعد ما يتحمر نضيف التوم والكسبره نطلع البصل على ورق نشاف ويضاف السمن مع قليل من التقلية على الكشك وتقلب ويضبط الملح وتترك باقى التقلية لتزيين الوجه.. وبالهنا والشفا
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