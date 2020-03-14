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أخبار العالم

ألا صلّوا في رحالكم.. فلسطين توقف الصلاة في المساجد والكنائس بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 06:57 م
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرارا بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

ونشرت وكالة سما الإخبارية بيان وزارة الأوقاف الذي جاء فيه: "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، فإننا ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم وأن تقتصر المساجد على رفع الاذان بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الأعذار من مطر او برد أو ريح فما بالنا بالأوبئة والأمراض، فكان يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان (ألا صلوا في رحالكم) أي بيوتكم".

وأضافت: "كذلك ندعو اخواننا المسيحيين الى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف".

وقالت: "إن هذا الوباء العالمي لا يكف عن الدوران وقد يجرف طوفانه حياة ملايين البشر، وتعليمات منظمة الصحة العالمية وأهل الاختصاص مبنية على دراسات واحتياطات، ومخالفة هذه التعليمات تسبب المصائب والنكبات وقتل الأنفس، هذه الانفس جعل الله حرمتها أشد من حرمة الكعبة المشرفة، كيف لا والشريعة قائمة على حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال".
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