لتمكين المرأة اقتصاديا فى الريف.. 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر العام الماضى

قال الدكتور عبد المنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن هناك العديد من الجهود التى تبذلها الدولة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا ، أسفرت برامج الإصلاح الاقتصادي عن تحسين بيئة الأعمال وخلق العديد من فرص العمل ، ومن ثم زادت المشاركة الاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات ؛ بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال ، وتحديدًا فقد عنيت السياسات النقدية والائتمانية ببرامج الشمول المالي للمرأة الذي يتضمن اتاحة الحصول على الخدمات المالية ، واستخدامها ، وجودتها.



تابع "بدوره أصدر البنك المركزي المصري العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي ، كما حدد تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها : لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وذلك على النحو التالي ،وفقا للملكية (رأس المال): امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة ، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة : امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه" .



و أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البنك المركزى قدم عدة مبادرات ومنها تطوير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المرأة ، وتعزيز انتشار المكاتب الخاصة بالمجلس القومى للمرأة فى محافظات مصر لتقوم البنوك بعرض منتجاتها المالية للمرأة، وتقديم ندوات للتثقيف المالى للسيدات .



أشار السيد ، الى أن العام المالي الماضى شهد نموًا في قيمة التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة " مشاريع مصر "بنسبة 2,4 % ليصل إلى 5,4 مليار جنيه ، وبلغت نسبة استفادة المرأة حوالي 46% ، وبلغ التمويل المقدم من صندوق التنمية المحلية عام 18 / 2019 حوالي 27.4 مليون جنيه ، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 66% .



اوضح السيد ،أنه تم تنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة إقتصاديًا وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، فضلًا عن تدريب 18 ألف إمرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق .



وأكد السيد ، أن الدولة تعمل على تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتحديد البرامج المستهدفة وتكلفتها والأعداد المستفيدة منها بالمحافظات .

