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أخبار العالم

الأردن تسجل ارتفاعا جديدا في عدد مصابي كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:21 م
الأردن تسجل ارتفاعا
الأردن تسجل ارتفاعا جديدا في عدد المصابين بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الأردن، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل عدد المصابين إلى 16 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردينة "بترا"، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور، نذير عبيدات، إنه تم تسجيل الإصابة الـ 16 بفيروس كورونا حيث تعود لمواطن أردني خالط حالة مصابة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في عن إصابة 15 شخصا بالفيروس، بعد اكتشاف حالتين جدد في مستشقى الملك المؤسس في إربد.

وقال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان إن المستشفى تنتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بـ كوفيد 19.

و أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأردنية قررت فرض حجر صحي إجباري على جميع الوافدين القادمين من الخارج بسبب فيروس كورونا. 

وتشمل الإجراءات "فرض حجر صحي إجباريا على جميع القادمين إلى المملكة على النحو التالي: يخضع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعدًا لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة".
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