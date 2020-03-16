منع الشيشة في المقاهي بسبب كورونا.. الحكومة توضح

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تخفيض أعداد الموظفين في أجهزة الدولة لن يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مضيفا "شركات المياه والمخابر والمرافق والكهرباء التي تقدم خدمات للمواطنين تعمل بكافة طاقتها".





لم يتخذ قرارا بمنع الشيشة في المقاهي ولكن هذا لا يمنع من اتخاذها مستقبلا وفقا لسيناريوهات الدولة التي تطبقها لمنع انتشار فيروس ". وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "قراراالشيشةاتخاذها كورونا ".





وقرر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية لتقليل الاختلاط بين المواطنين والحد منه للسيطرة على الفيروس.





وأكد أن قرار تخفيض العاملين بأجهزة الدولة تُستثنى منه الهيئات الحيوية في الدولة، وسيصدر القرار خلال ساعات.