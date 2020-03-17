هذا ما قالته منظمة الصحة العالمية عن إصابات كورونا في سوريا

بعد أن انتشرت الأقاويل عن وجود حالات كورونا في سوريا، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.





وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء: "لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا. والآن بات ممكنا إجراء فحوصات في كل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق شمال الغرب التي تسيطر عليها المعارضة".





وسبق أن ذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، أنها ستبدأ قريبا بإجراء تحاليل خاصة بفيروس كورونا المستجد على سكان مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.





وقال برينان: "نأمل في أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات... نشعر بقلق بالغ، حيث أن كل الدول المحيطة سجلت لديها حالات موثقة".





وبدأت الحكومة السورية اختبارات لرصد فيروس كورونا في باقي أنحاء البلاد على الرغم من أنها لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بعد بأي حالة إصابة.