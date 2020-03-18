AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مرور الجيزة: تحويلات لمنع التكدس تزامنا مع تطوير ميدان الرماية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء تحويلة مرورية، في إطار عمليات تطوير ورفع كفاءة طريق الفيوم، وميدان الرماية.

وجاءت التحويلات المرورية كالتالي: "للقادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى ومناطق كرداسة، يقوم بالسير يسارًا باتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة، ثم استكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطئ بمحور المنصورية، ثم السير يمينًا بالطريق البطيء بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يمينًا، أو استكمال السير اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة".

كما رفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، كفاءة شارع الشمس وأزالت أي معوقات مرورية وتم منع الانتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المرورية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدي المركبات ومنعًا من حدوث أي تكدسات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطء الحركة بشارعي الهرم وفيصل.. النشرة المرورية الصباحية بشوارع الجيزة

أماكن الزحمة في الجيزة.. كوبري أكتوبر والمهندسين ومحور 26 يوليو

مرور الجيزة: غلق مطلع كوبري 15 مايو للقادم من سفنكس وجامعة الدول

بدءا من اليوم ..غلق مطلع كوبري 15 مايو للقادم من سفنكس وجامعة الدول

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

غلق 3 طرق رئيسية ومطلع 15 مايو وحادثين بالمريوطية.. أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

ترشيحاتنا

3 أسباب.. لماذا لا يجرؤ أردوغان على إرسال جيش تركي إلى ليبيا؟ البرلمان يجيب

بعد المنشور الفاضح.. أبرز مواقف شقيق ياسمين عبد العزيز

بعد وفاة حالتين.. جامعة المنصورة تكشف حقيقة الاشتباه في إصابة شخص بـ كورونا في المستشفى الجامعي

طيران عارض.. مصر تستقبل رحلات خلال فترة التعليق في هذه الحالة

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور

نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها

تصرف غريب من سيدة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا خلال جولة تسوق.. شاهد