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350 مليون دولار لزيادة أجور العاملين.. 100 ألف وظيفة جديدة فى أمازون بسبب كورونا .. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرأ كشف عن عروض وظيفية فى أمازون بعد فيروس كورونا .

إغلاق وخسائر وعمل عن بعد هذا ما سببه فيروس كورونا فى سوق العمل وفى المقابل 100 ألف وظيفة فى زمن الكورونا .

وقد أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن فتح باب التوظيف لعمال مخازن وتوصيل طلبات وذلك لمواجهة الإرتفاع الكبير فى الطلبات عبر الانترنت.

أكثر من 350 مليون دولار ستنفقها أمازون لزيادة أجور العاملين فى الساعة لزيادة تلبية طلبات الشراء  ..

وفى سياق متصل عرضت أكبر متاجر  المواد الإستهلاكية الأمريكية مئات الوظائف وحوافز مغرية . 
 
وقد أعلنت السلطات الصينية  اليوم الأربعاء تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد ، بذلك يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 3237 حالة.

وأكدت الصين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 80894 حالة إصابة ، وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من 7 آلاف حالة وفاة حول العالم.

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