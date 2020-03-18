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اقتصاد

وجه آخر قبيح لـ كورونا.. 25 مليون شخص مهددون بفقد وظائفهم في العالم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:43 م
25 مليون شخص مهددون
25 مليون شخص مهددون بفقد وظائفهم في العالم
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مايكل عياد
نقلت وكالات الأنباء العالمية تقريرا عن منظمة العمل الدولية تقول فيه المنظمة إن هناك 25 مليون شخص قد يقفدون وظائفهم على مستوى العالم نتيجة إنتشار فيروس كورونا، وأن ذلك سيكون أحد التداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على فيروس كورونا.

​​​​​وتجاوزت الإصابات العالمية بـ فيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، حوالي 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات حوالي 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 80 ألفا. 

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات أكثر من 31 ألفًا في إيطاليا و17 ألفا في إيران و13 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي إلى 49 حالة، وأضاف البنتاجون أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة اليوم.

وكان الجيش الوطني الليبي، أصدر اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق كافة الحدود الواقعة بمناطق سيطرته كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس القاتل، وذكرت القيادة العامة للجيش، عبر تويتر أنه: "ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره..القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجه تعليماتها بإغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، فرض حظر جزئي للتجوال في شرق ليبيا، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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