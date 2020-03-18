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اقتصاد

البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:06 م
جانب من عملية التطهير
جانب من عملية التطهير
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مايكل عياد
ولأن صحة المواطنين بكافة أطيافهم هامة للدولة، فقد إتخذت وزارة البترول، خطوات فعلية للاحتراز من فيروس كورونا المتسجد، وعن طريق الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" التى تتولى تعقيم إسطوانات الغاز في المراحل التي تسبق وصولها للعميل بالمنزل.

وحصل "صدى البلد" على مجموعة صور من الشركة، توثق مراحل تطهير الاسطوانات عن طريق رشها، سواء في المستودعات، أو على السيارات أو خلال عملية نقلها وتداولها، الأمر الذي يعكس المجهودات المبذولة للسيطرة على فيروس كورونا ومحاولة ألا يتفشى بالبلاد.

وانعقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، منذ أيام، بحضور المهنس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول والمهندس أسامة البقلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين، واستعرض المهندس عمرو المتولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة التقرير السنوى للشركة للعام المالى 2019.


وتعتبر بوتاجاسكو إحدى شركات قطاع البترول المتخصصة فى نقل وتوصيل الغاز "إسطوانة البوتاجاز" من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام لتغطي خدماتها معظم محافظات الجمهورية، وكانت نتائجه كالتالي:


- قامت الشركة بزيادة الإيرادات حتى وصلت ( 6.331 مليار جنيه ).
- بيع ( 87.1 مليون اسطوانة) مقابل ( 86.5 مليون اسطوانة ) في عام 2018 
- توصيل عدد 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل (دليفرى) خلال عام 2019.
- أعمال التطوير لمصنع تعبئة اسطوانة البوتاجاز بسوهاج وبلغت الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع حوالى 72 ألف اسطوانة منزلى و 2000 اسطوانة تجارى و حوالى 18 مليون اسطوانة مكافئ سنويا وذلك خلال عام 2019 وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان.
- الانتهاء من تركيب الصينية رقم 4 بمشتملاتها بمصنع سوهاج.
- تأجير عدد 7 مستودعات جديدة من المحليات بالمحافظات توفيرا لنفقات الانشاءات ليصبح اجمالى عدد المستودعات 178 مستودع موزعين على محافظات الجمهورية .
- بلغ عدد أسطول النقل بالشركة حوالى 440 سيارة توزيع وتريلا سعات (770/100) اسطوانة لنقل الاسطوانات من المصانع الى المستودعات.
- تركيب اجهزة (GPS) لاسطول النقل بالكامل .
- زيادة حصة الشركة من السوق المحلى الى 28.7% مقابل 27% عن العام السابق.
- بلغ صافى الربح خلال العام المالى 2019 حوالى 12 مليون جنيه.
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
البسطاء في عنينا.. البترول تعقم أنابيب البوتاجاز ضد كورونا عن طريق بوتاجاسكو
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