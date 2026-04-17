إعلامي عن جماهير الزمالك : كتب بإيده معنى الوفاء

أشاد الإعلامي مينا ماهر بجماهير الزمالك ، قبل ساعات من انطلاق مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب مينا ماهر: جمهورك يا زمالك كتب بإيده معني الوفاء .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.