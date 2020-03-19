بعد إقامته في مصر 5 سنوات.. مواطن تونسي: الإنسان في مصر يسوى كتير

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا تويتر مقطع فيديو لمواطن تونسي عاش في مصر لمدة ٥ سنوات.





وقال المواطن التونسي عن مصر في مقطع الفيديو: "مصر أم الدنيا واتعلمت منها كتير وقعدت فيها كتير لما كان معايا فلوس كنت بقعد في الزمالك والعجوزة ولما ماكنش معايا فلوس كنت بقعد في الجمالية".





وتابع: "الحياة كدا معاك تسوي مش معاك ماتسواش، لكن في مصر فيها الإنسان بيسوي كتير حتي لو مش معاه".