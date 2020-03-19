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أخبار البلد

بعد إقامته في مصر 5 سنوات.. مواطن تونسي: الإنسان في مصر يسوى كتير

الخميس 19/مارس/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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منار نور
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا تويتر مقطع فيديو لمواطن تونسي عاش في مصر لمدة ٥ سنوات.

وقال المواطن التونسي عن مصر في مقطع الفيديو: "مصر أم الدنيا واتعلمت منها كتير وقعدت فيها كتير لما كان معايا فلوس كنت بقعد في الزمالك والعجوزة  ولما ماكنش معايا فلوس كنت بقعد في الجمالية".

وتابع: "الحياة كدا معاك تسوي مش معاك ماتسواش، لكن في مصر فيها الإنسان بيسوي كتير حتي لو مش معاه".


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