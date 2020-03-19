بشرى .. الصحة العالمية تكشف عن علاج لفيروس كورونا قريبا..فيديو

كشف أمجد الخولي، مستشار منظمة الصحة العالمية، عن موعد طرح أول لقاح للعلاج من فيروس كورونا.





وقال "الخولي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، إن الكثير من الدول تجري مشروعات بحثية مكثفة للوصول لمصل ولقاح للعلاج من فيروس كورونا، لكنه حتى الآن لم توافق المنظمة على أي لقاح منهم لكونهم في طور التجربة.





وأضاف أنه من المحتمل الوصول لعلاج خلال أسابيع أو أشهر قليلة، موكدًا أن إنتاج اللقاح يستغرق بعضا من الوقت يبدأ من شهور وقد تصل إلى عام.





وأشار إلى أن هناك الكثير من المنظمات البحثية التي تسعى جاهدة لإنتاج مصل للقاح وهناك مؤشرات إيجابية ف أكثر من جهة بحثية، لكن من الهام قبل الإعلان عن اللقاح التاكد من سلامته وعدم وجود آثار جانبية له.



