AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أكبر بنوك أمريكا: اقتصاد الولايات المتحدة دخل مرحلة ركود عميقة وطويلة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:38 م
اقتصاد الولايات المتحدة
اقتصاد الولايات المتحدة دخل مرحلة ركود
Advertisements
وكالات
قال أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة أن اقتصاد أمريكا دخل مرحلة ركود عميقة وطويلة لم تشهدها البلاد من قبل، في رسالة رسمية أرسلها للمستثمرين، وأبلغ بنك "أوف أمريكا" اليوم الخميس، بأن اقتصاد الولايات المتحدة دخل مرحلة الركود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).


ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن الخبيرة الاقتصادية في البنك الأمريكي "يكي ميشيل ماير" أن الركود المرصود يمثل حالة تراجع عميقة في الاقتصاد، متوقعا أن يتسبب ذلك في فقدان للوظائف وتدمير للثروات وانهيار الثقة.
 

وأضافت أن البنك يتوقع أن يتراجع الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بنسبة 12%، وأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام بنسبة 0.8%، وأن تخسر الولايات المتحدة نحو مليون وظيفة كل شهر في الربع الثاني، وأن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تعيش ثورة اقتصادية.. الكلمة الافتتاحية لـ ترامب في منتدى دافوس

بعد انتشار فيروس كورونا.. ما هي التكلفة الاقتصادية للأوبئة؟

بنك الاستثمار الدولي: ضربة «كورونا» للاقتصاد الصيني قد تكون أكثر خطورة من وباء «سارس»

الدولار قرب أعلى مستوى في 4 أشهر واليورو يتراجع

فرص استثمارية لا مثيل لها.. نيجيريا تستقطب رؤوس الأموال فى هذه القطاعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

إجازات استثنائية بسبب كورونا.. ننشر تفاصيل تعليمات جديدة من التعليم للمديريات

الصحة تناشد هؤلاء المواطنين بعمل حجر ذاتي لمدة 14 يوما.. فيديو

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجنبية تنشر صور الحجر الصحي بالإسكندرية |شاهد

بالأرقام.. الصحة العالمية: مستوى فيروس كورونا مرتفع جدا

التعليم تحسم مصير امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا

مثقفة وبنظارة.. سولاف فواخرجي بإطلالة أنيقة في فصل المدرسة

موعد طرح سيارة فولكس فاجن باسات 2020