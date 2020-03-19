أكبر بنوك أمريكا: اقتصاد الولايات المتحدة دخل مرحلة ركود عميقة وطويلة

قال أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة أن اقتصاد أمريكا دخل مرحلة ركود عميقة وطويلة لم تشهدها البلاد من قبل، في رسالة رسمية أرسلها للمستثمرين، وأبلغ بنك "أوف أمريكا" اليوم الخميس، بأن اقتصاد الولايات المتحدة دخل مرحلة الركود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن الخبيرة الاقتصادية في البنك الأمريكي "يكي ميشيل ماير" أن الركود المرصود يمثل حالة تراجع عميقة في الاقتصاد، متوقعا أن يتسبب ذلك في فقدان للوظائف وتدمير للثروات وانهيار الثقة.
وأضافت أن البنك يتوقع أن يتراجع الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بنسبة 12%، وأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام بنسبة 0.8%، وأن تخسر الولايات المتحدة نحو مليون وظيفة كل شهر في الربع الثاني، وأن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون.