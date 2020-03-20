بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا

البنك الأهلي المصري، طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، تصرف شهريًا، ومن المقرر أن يتم طرح الشهادة الجديدة بداية من الأسبوع القادم، الأحد 22-3-2020. قررطرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، تصرف شهريًا، ومن المقرر أن يتم طرح الشهادة الجديدة بداية من الأسبوع القادم، الأحد 22-3-2020.





وكانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى قررت يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% وهو ما يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وحرصا من "صدى البلد" على تسهيل الأمر للمواطنين وحتى لا يتكدس المودعين بفروع البنوك في ظل مجهودات الحد من إنتشار فيروس كورونا ، فنستعرض خلال السطور التالية بالصور كيفية شراء شهادة عن طريق التطبيق الخاص بالبنك، على أن يكون الشرط الوحيد لذلك أن تكون الأموال المراد شراء شهادة بها بالفعل في الحساب، كما إنه هناك طريقة أخرى حال عدم توافر الأموال، وذلك عن طريق إيداعها عن طريق ماكينات الصراف الآلي والعودة مجددا للتطبيق وتنفيذ العملية منه، والخطوات كالآتي:





- تحميل التطبيق والاتصال بخدمة العملاء لتفعيله

- فتح التطبيق واختيار تسجيل دخول الأفراد

- كتابة كود المستخدم أو الـ user id علما أنه ذات الكود الخاص بـ Ahly net للعملاء المشتركين في الخدمة

- الخطوة التالية هي كتابة الـ password ثم الضغط تسجيل الدخول

- إختيار "إصدار شهادات/ ودائع" من إختيارات الصفحة لرئيسية.

- اختيار المنتج "شهادات إدخار"، ثم نحدد حساب الإصدار "حال كان للعميل أكثر من محفظة بذات الحساب".

- عقب ذلك ستظهر قائمة بكافة أنواع شهادات البنك الأهلي سواء بالجنيه المصري أو أجنبي أو حتى ودائع

- سيتم اختيار الشهادة الجديدة، ويجب التأكد من تفاصيلها حتى لا يتم الضغط على اختيار خاطئ

- تحديد المبلغ المراد شراء الشهادة به

- بالضغط على متابعة، سيظهر اختيارات خاصة بالشهادة ذاتها "كمثال، صرف الأرباح شهريا أم ربع سنويا أن سنويا".

-الضغط على تأكيد، فنعود أتوماتيك إلى الصفحة الرئيسية وسيظهر في المبلغ المتواجد بالحساب خصم مبلغ الشهادة.



