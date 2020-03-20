AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:03 م
شهادة البنك الأهلي
شهادة البنك الأهلي
Advertisements
مايكل عياد
قرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، تصرف شهريًا، ومن المقرر أن يتم طرح الشهادة الجديدة بداية من الأسبوع القادم، الأحد 22-3-2020.

وكانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى قررت يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% وهو ما يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وحرصا من "صدى البلد" على تسهيل الأمر للمواطنين وحتى لا يتكدس المودعين بفروع البنوك في ظل مجهودات الحد من إنتشار فيروس كورونا، فنستعرض خلال السطور التالية بالصور كيفية شراء شهادة عن طريق التطبيق الخاص بالبنك، على أن يكون الشرط الوحيد لذلك أن تكون الأموال المراد شراء شهادة بها بالفعل في الحساب، كما إنه هناك طريقة أخرى حال عدم توافر الأموال، وذلك عن طريق إيداعها عن طريق ماكينات الصراف الآلي والعودة مجددا للتطبيق وتنفيذ العملية منه، والخطوات كالآتي:

- تحميل التطبيق والاتصال بخدمة العملاء لتفعيله
- فتح التطبيق واختيار تسجيل دخول الأفراد
- كتابة كود المستخدم أو الـ user id علما أنه ذات الكود الخاص بـ Ahly net للعملاء المشتركين في الخدمة
- الخطوة التالية هي كتابة الـ password  ثم الضغط تسجيل الدخول
- إختيار "إصدار شهادات/ ودائع" من إختيارات الصفحة لرئيسية.
- اختيار المنتج "شهادات إدخار"، ثم نحدد حساب الإصدار "حال كان للعميل أكثر من محفظة بذات الحساب".
- عقب ذلك ستظهر قائمة بكافة أنواع شهادات البنك الأهلي سواء بالجنيه المصري أو أجنبي أو حتى ودائع
- سيتم اختيار الشهادة الجديدة، ويجب التأكد من تفاصيلها حتى لا يتم الضغط على اختيار خاطئ
- تحديد المبلغ المراد شراء الشهادة به
- بالضغط على متابعة، سيظهر اختيارات خاصة بالشهادة ذاتها "كمثال، صرف الأرباح شهريا أم ربع سنويا أن سنويا".
-الضغط على تأكيد، فنعود أتوماتيك إلى الصفحة الرئيسية وسيظهر في المبلغ المتواجد بالحساب خصم مبلغ الشهادة.

بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تجب الزكاة في العقارات المشتراة بنية الادخار؟ الإفتاء توضح

ننشر أسعار الفائدة بالشهادات بـ3 بنوك بعد قرار لجنة السياسات النقدية

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

تعرف على الخدمات الرقمية للبنك الأهلي.. والجائزة الحاصل عليها في هذا الشأن

كيف أخرج الزكاة على شهادات الاستثمار .. أمين الفتوى يجيب

حكم فوائد شهادات الاستثمار وكيفية إخراج الزكاة عليها.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

بعد تسجيلها حالات كورونا.. الأقصر تعلن بشرى سارة للعاملين

حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة منعا لتفشي فيروس كورونا؟.. الإفتاء توضح

وزير التعليم يعلن انتهاء عصر الامتحانات التقليدية لطلاب النقل ابتداء من سبتمبر 2020.. ويقرر تطبيق المشروعات البحثية في تقييم الطلاب.. ويوضح تفاصيله وكيفية النجاح فيه

شيرين رضا تكشف حالتها الصحية.. أصداء فيروس كورونا تطال النجوم وعادل إمام فى القائمة

في عيد ميلاد حمادة هلال ..عمره الحقيقي وصورة كادت تنهي حياته الزوجية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟