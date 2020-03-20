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أخبار البلد

تعرض مصر لمنخفض جوي خطير قريبا.. الأرصاد الجوية توضح الحقيقة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:19 ص
منخفض جوي
منخفض جوي
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتعرض مصر لأي منخفضات جوية خطيرة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الطقس في مصر سيشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، فإن مصر قد تشهد بعض التقلبات الجوية السريعة مع دخول فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس الجاري، وذلك بطبيعة الفصل، كما سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بداية من 21 مارس، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى ارتفاع لها في السنة خلال فصل الربيع القادم وسط موجات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح.

 وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
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