أهم الأخبار ..الحكومة تنفي 8 شائعات بشأن كورونا .. والصحة توجه رسالة مهمة للمصريين

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

بعد تدخل النني.. تريزيجيه يوافق على الانضمام إلى بشكتاش التركي

وافق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا، مبدئيا على العرض المقدم له من فريق بشكتاش التركي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. . للمزيد اضغط هنا

بشكل مفاجئ.. الذهب يرتفع 2% اليوم.. تفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم الجمعة بنسبة 2.00 % إلى 1499.92 دولارًا أمريكيً، وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6 % إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًا.. للمزيد اضغط هنا

الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفووفيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية حول فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

عزل ١٤ يوم .. الصحة تناشد العائدين من العمرة إلتزام منازلهم

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة، ضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا.. للمزيد اضغط هنا

تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر وتقدير لـ الخطيب لهذا السبب

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة شكر وتقدير لـ محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي بسبب حرصه على الاطمئنان على صحته يوميا.. للمزيد اضغط هنا

أمطار ورياح.. طقس السبت شديد البرودة.. بيان بدرجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت، الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة .. للمزيد اضغط هنا

هل تتعرض مصر لمنخفض جوي خطير قريبا.. الأرصاد الجوية توضح الحقيقة

فى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة.. للمزيد اضغط هنا

استمتع واحمي نفسك..تجول في 500 متحف عالمى من منزلك مجانا.. صور

توقفت كل خطوط الطيران وتعطلت خطط الصيف في السفر إلى الخارج، والتزم الجميع المنازل وأصبحت المزارات السياحية والمتاحف خالية من البشر.. للمزيد اضغط هنا