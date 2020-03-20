استمتع واحمي نفسك..تجول في 500 متحف عالمى من منزلك مجانا.. صور

توقفت كل خطوط الطيران وتعطلت خطط الصيف في السفر إلى الخارج، والتزم الجميع المنازل وأصبحت المزارات السياحية والمتاحف خالية من البشر حول العالم بعد أن غزا فيروس كورونا الدول.





ولكن Google Arts & Culture قررت أن تفتح نافذة لكل الشعوب داخل المتاحف، حيث أتاح جوجل أمام الجميع جولات إفتراضية أونلاين لنحو 500 متحف ومعرض حول العالم.





كل ما عليك هو أن تفتح جهاز اللاب توب الخاص بك، وتفتح موقع artsandculture وتتصفح المعارض وكأنك بداخل المتحف أو المعرض بالفعل.





من منزلك وبدون تكلفة سفر أو السعي وراء تأشيرة دخول لبلد معينة، ستتمكن من الدخول إلى متاحف العالم، فمن ضمن المتاحف التي يمكنك زيارتها متاحف الفاتيكان بـ روما، ومتحف أورساي بـ باريس، ومتحف فان جوخ بـ امستردام، ومعرض أوفيزي بـ فلورنس.





بالإضافة إلى متحف اللوفر بـ باريس، ومتحف هيرميتاج بـ سان بطرسبرج، والمتحف البريطاني بـ لندن، ومتحف الففن الحديث موما بـ نيويورك، ومتحف سولومون جوجينهايم بـ نيويورك، ومتحف بيرجامون بـ برلين، والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بـ كوريا الجنوبية، وغيرها من المتاحف.