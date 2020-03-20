بشكل مفاجئ.. الذهب يرتفع 2% اليوم.. تفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم الجمعة بنسبة 2.00 % إلى 1499.92 دولارًا أمريكيً، وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6 % إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًا.





كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 28 سنتًا أو نسبة 1.00 % إلى إلى 28.75 دولارًا أمريكيًا.





وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 43 سنتًا أو بنسبة 1.7 % إلى 26.34 دولارًا أمريكيًا.





وكان آخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-3-2020 محليا، عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 675 جنيهًا بعد أن سجل أمس 678 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الجمعة 675 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالآتى:





سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 771 جنيها بعد أن كان يسجل 775 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 707 جنيهات بعد أن كان يسجل 710 جنيهات.





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 579 جنيها بعد أن كان يسجل 581 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 450 جنيها بعد أن كان يسجل 452 جنيها.





سعر الجنيه الذهب 5400 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات.