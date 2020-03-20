العيش والأرز والمكرونة.. قرارات مهمة بشأن تلك السلع لمواجهة كورونا

نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، أعلنت غرفة صناعة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة تجميد كافة اجتماعات أعضاء الشعب بالغرفة منعا لأى تجمعات و كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا مع اتباع جميع تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن .









وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن كافة المطاحن تعمل بكامل طاقتها لإنتاج الدقيق وتوريده للمخابز لإنتاج الخبز المدعم في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين





وأضاف أن هناك تنسيق مع الوزارة بشأن توفير أي كميات من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والدقيق ، كما يتم طرح السلع في الأسواق الحرة دون أي زيادة في الأسعار.



